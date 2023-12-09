نائب: اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد الانتخابات المحلية

نائب: اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد الانتخابات المحلية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكشف النائب عن المكون السني يوسف السبعاوي، السبت، قرب توصل القوى السياسية الى ثلاثة او اثنين من المرشحين لعرضهم على مجلس النواب للتنافس على منصب رئيس البرلمان.وقال السبعاوي في تصريح صحفي، إن “اجتماعات ولقاءات القوى السياسية السنية بشأن البحث عن بديل الحلبوسي تجري بشكل سري وغير معلنة”.وأشار الى ان “القوى السنية توصلت الى ثلاثة مرشحين لعرضهم على مجلس النواب للتنافس على منصب رئيس البرلمان”. ولفت السبعاوي الى، ان “جلسة انتخاب رئيس المجلس ستجرى بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس وليس في جلسة استثنائية، أي ما بعد انتخابات مجالس المحافظات”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

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