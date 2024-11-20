نائب: الأيام القادمة سيتم استجواب رئيس الوزراء ووزرائه الفاشلين

نائب: الأيام القادمة سيتم استجواب رئيس الوزراء ووزرائه الفاشلين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، عن حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد. وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” هناك وزراء في حكومة السوداني اثبت فشلهم وفسادهم، مبينا ان الكثير من النواب قدموا طلبات استضافة واستجواب بما في ذلك استضافة رئيس الوزراء”. وأضاف ان ” طلب استضافة رئيس الوزراء حول العديد من الملفات السياسية والأمنية، فضلا عن قضية السيادة الوطنية وملف التجسس ومنح الأموال لاقليم كردستان خلافا لقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية”.وأشار إلى أن” ممارسة الاستجوابات للدور الرقابي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد عدة استجوابات لوزراء أو مسؤولين تسببوا بهدر المال “. 

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