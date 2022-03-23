نائب: الإطار وحزب الاتحاد الوطني سيقاطعان جلسة انتخاب الرئيس

نائب: الإطار وحزب الاتحاد الوطني سيقاطعان جلسة انتخاب الرئيس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الأربعاء، أن الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني سيقاطعان الجلسة القادمة لاختيار رئيس الجمهورية، منعا لتشكيل حكومة جديدة خاضعة للأطراف السياسية.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الجزء الأكبر من الكتل الفائزة ولاسيما الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني سيذهبان إلى تعطيل جلسة مجلس النواب القادمة لاختيار رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود اتفاق مسبق حول الكتلة الأكبر والتي من شانها تشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف، أن “الدورتين السابقتين لرئاسة الوزراء سواء برئاسة عادل عبد المهدي أو الدورة الحالية المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي أثرت عليها بعض الكتل السياسية وبتالي فشلت في تحقيق برنامجها الحكومي المبني على خدمة الشعب العراقي”.وأوضح النائب عن دولة القانون أننا “سنعمل بأقصى قوة للاتفاق حول الكتلة الأكبر والتي تضع البرنامج الصحيح لتشكيل الحكومة الجديدة، وبتالي ستكون حكومة وطنية قوية بعيدة عن التأثيرات والانحياز للكتل والأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان، بالإضافة إلى قدرتها على إكمال استحقاقها الرئاسي خلال الأربع سنوات القادمة”.

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