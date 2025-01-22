نائب: الإطار وراء تمرير قانون العفو العام لشمول سراق المال العام وتجار المخدرات

نائب: الإطار وراء تمرير قانون العفو العام لشمول سراق المال العام وتجار المخدرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسني، اليوم الأربعاء، شمول عتاة الفاسدين بقانون العفو العام ، مؤكدا ان بعض فقرات القانون المصوت عليه يحتوي على ألغام تمهد لخروج الفاسدين والإرهابيين .وقال الحسيني في تصريح صحفي ،ان” تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤثر على الأمن القومي العراقي”، مبينا ان “كبار الفاسدين سيتم شمولهم بالعفو العام “.وأضاف ان ” هناك كتل سياسية سعت لإسقاط التهم ملفات الفساد التي بحوزت الجهات الرقابية”.وأشار إلى أن “هناك مجرمين خطرين سيتم شمولهم بشراء المحكومية بما فيهم تجار المخدرات “.وتابع ان ” عدد كبير من النواب سيتوجهون إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة مجلس النواب رقم ٣ لعدم تصويت اغلب النواب على الأسباب الموجبة “. 

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