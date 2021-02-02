نائب: الانتخابات القادمة ستزور لعدم اعتماد البطاقة البايومترية

نائب: الانتخابات القادمة ستزور لعدم اعتماد البطاقة البايومترية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب، محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء،  مخاوفه من تزوير الانتخابات المقبلة والتلاعب بالأصوات الأنتخابية، مبينا أن الأسباب التي تؤدي لهذا الأمر ما تزال قائمة.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “عدم اعتماد البطاقة البايومترية الخاصة بالانتخابات، سيؤدي الى تكرار الخروقات الكبيرة التي حدثت في الانتخابات البرلمانية السابقة”، مبينا أن “مخاوف تزوير عملية الاقتراع والتلاعب في الأصوات ما تزال قائمة”.واضاف أن “عدم إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في تشرين الأول/أكتوبر لأسباب فنية وسياسية، أمر قد يحدث ومتوقع جداً”، لافتا إلى أن “المواطنين لا يثقون إلا بالبطاقة البايومترية التي تكون صمام أمان ونزاهة وشفافية الانتخابات”.وبين أن “البيئة الأمنية أيضا غير مناسبة وملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة لان السلاح سيكون له تأثيرا كبيرا على عملية الاقتراع”.

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