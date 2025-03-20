نائب: البرلمان الحالي أسوأ دورة برلمانية

نائب: البرلمان الحالي أسوأ دورة برلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، اليوم الخميس، أن تعطل جلسات البرلمان شلّ عمل اللجان وعرقل التشريعات.وقال خليل، في تصريح  صحفي، إن ” فشل البرلمان في عقد جلساته بشكل منتظم أثر سلباً على عمل اللجان النيابية، ما جعلها شبه مشلولة وعاجزة عن أداء دورها الرقابي والتشريعي”.وأشار خليل إلى أن ” لجنة الخدمات النيابية أثبتت فشلها الذريع في متابعة المشاريع وتشريع القوانين، ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.وأضاف أن ” عدداً من النواب اتفقوا على سحب الثقة من رئيس اللجنة، إلا أن التوافقات والاتفاقات السياسية حالت دون تنفيذ ذلك، ما أدى إلى استمرار حالة الجمود داخل اللجنة”.

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