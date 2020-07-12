نائب: البرلمان غير مطلع على الحوار العراقي الأمريكي

نائب: البرلمان غير مطلع على الحوار العراقي الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، ان البرلمان مازال غير مطلع على مايجري في المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن التواجد الاميركي في العراق، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بايضاح ماجرى وماسيجري بين الجانبين.وقال خزعل في حديث صحفي، ان “الحكومة مطالبة ببيان ماجرى في المفاوضات مابين بغداد واوشنطن وما تم التوصل اليه بين الفريقين المفاوضين”.واضاف ان “البرلمان لم تصله معلومات عن المفاوضات بشأن التواجد الاميركي وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق”.وطالب الحكومة بايضاح مجريات الاحداث والتطورات وماتم الاتفاق عليه بين الجانبين والخطة المعدة لاخراج القوات الاميركية بعد ان قال البرلمان كلمته بشأن التواجد الاجنبي على ارض العراق”. 

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