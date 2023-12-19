نائب: البطاقة البايومترية سلبت إرادة آلاف الناخبين

نائب: البطاقة البايومترية سلبت إرادة آلاف الناخبين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طرح عضو مجلس النواب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، بديلًا عن نظام الاجهزة البايومترية في الانتخابات العراقية، فيما اشار إلى انها سلبت إرادة آلاف الناخبين. وقال حبيب في حديث صحفي، إن” الأخطاء المتكررة في التصويت العام والخاص لمجالس المحافظات بعثت للأسف رسائل سلبية للراي العام العراقي وكانت ذات تاثير جسيم خاصة وانها تتعلق بمصير وإرادة ناخبين ودفعت الى حالة قلق حقيقية “.وأضاف، ان” الكثير من المواطنين فقدوا القدرة على المشاركة بالانتخابات بسبب عدم تحديث بطاقاتهم البايومترية او عدم امتلاكها رغم وجود بقية المستمسكات الرسمية الأخرى من هوية وطنية وجواز سفر ما اسهم في الحد من نسب المشاركة رغم ان بعضهم حاول جاهدًا تحديث البطاقات لكنه اصطدم بتعقيدات المفوضية الأخرى”.وأشار حبيب الى، ان” تعقيدات العملية الانتخابية كثيرة بدءا من عطل بعض الأجهزة وتأخر ارسال البيانات وعدم قدرة الكثيرين على تحديث بطاقاتهم وعدم تسليمها في الوقت المناسب، وكل هذه العوامل كان لها اثر في نسب الاقبال بشكل مباشر، لافتا الى ان مايحدث من أخطاء متكررة منذ 2010 وحتى الان يعتبر بمثابة “كارثة” من وجهة نظرنا”.وتابع النائب، ان” وراء كل دورة انتخابية يكون الوضع العراقي مشحونًا ومتوترًا يرافقه تشكيك بالعملية الانتخابية بسبب الأخطاء المتكررة وهذا له بعد خطير على الأمن والسلم”.وشدد حبيب، على ضرورة إيجاد طريقة بديلة بعيدا عن البطاقة البايومترية من خلال البطاقة الموحدة مع قراءة بصمة الناخب كما يحدث في كل التجارب الانتخابية الأخرى ومنها الامريكية على سبيل المثال لأنه ليس من المعقول سلب إرادة أي عراقي في التصويت لعدم امتلاكه بطاقة بايومترية او انه لم يقم بتحديثها رغم انها ليس بطاقة أساسية في الحياة العامة بخلاف الجواز والبطاقة الموحدة وبقية المستمسكات الأخرى”.وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.

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