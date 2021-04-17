نائب: التزوير سيد الموقف في الانتخابات المقبلة

نائب: التزوير سيد الموقف في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خزعل، اليوم السبت، ان التزوير سيحصل في الانتخابات المقبلة، لافتا الى ان معظم الذين وصلوا الى المفوضية هم شخصيات تابعة لاحزاب سياسية.وقال خزعل في حديث صحفي، ان “التزوير في الانتخابات يعد نتيجة حتمية لامناص منها، حيث سيحدث ذلك بشكل كبير، بسبب عدم اختيار الكوادر الجديدة للمفوضية بطريقة موضوعية”.واضاف ان “معظم الذين وصلوا الى المفوضية وتسلموا مناصب فيها هم شخصيات تابعة لاحزاب سياسية، وهو مايؤكد حدوث عملية التلاعب والتزوير في النتائج”.وبين ان “تزوير نتائج الانتخابات امر وارد ومعالجته بعد حدوثة يعد مسألة معقدة جدا، والشعب العراقي لم يتحمل مثل هذه الالاعيب”. 

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