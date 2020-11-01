نائب: التظاهرات مستمرة حتى التغيير

نائب: التظاهرات مستمرة حتى التغيير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، على حقيقة وجود اتفاق سياسي وراء رفع خيم المعتصمين من ساحة التحرير وسط بغداد، فيما أكد أن تظاهرات تشرين باقية ولن تنتهي برفع الخيم.وقال خشان في حديث صحفي، إن “الحديث عن وجود اتفاق سياسي لرفع الخيم من ساحة التحرير أمر مستبعد”، مبينا أن “بعض الأحزاب السياسية دخلت إلى الساحة وبات وجودها غير مرغوب فيه الأمر الذي ادى انسحاب المتظاهرين والمعتصمين من ساحة التحرير”.وتابع خشان أن “الشعب العراقي مُدرك لحجم الأثر السلبي الذي تركته بعض التيارات السياسية في ساحات التظاهر عندما أدعت أنها جزء من ثورة تشرين”.وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، علق أمس  السبت (31-10-2020)، على قرار المتظاهرين بشأن الانسحاب واعادة افتتاح الطرق.وقال المحنا ، ان “المتظاهرين يقدمون بشكل مستمر، المعلومات حلول الاشخاص الذين يريدون القيام بإعمال شغب ضد القوات الامنية، لذلك جاء قرار المتظاهرين بإنهاء تظاهراتهم لمنع انحراف التظاهرات”.واضاف ان “القرار جاء بعد تحقيق اغلب مطالب المتظاهرين ومن اجل اعطاء فرصة الى الحكومة للعمل وتنفيذ برنامجها الحكومي، وكذلك لعدم السماح بتحويل ساحات التظاهر الى اماكن لاختراق القانون فيها”.وتابع المحنا، “لذلك قامت القوات الامنية والكوادر البلدية بفتح الطرق وتنظيفها امام المواطنين بعد ان كانت مغلقة لأكثر من سنة كاملة”.

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