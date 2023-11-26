نائب: التوافق التام بين البرلمان والحكومة يؤدي إلى ضعف الدور الرقابي

نائب: التوافق التام بين البرلمان والحكومة يؤدي إلى ضعف الدور الرقابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل، ناظم الشبلي، الاحد، أنَّ التوافق التام مع السلطة التنفيذيَّة في جميع القضايا يُضعف الدور الرقابي لمجلس النواب.وقال الشبلي، في حوار متلفز، إنَّ “مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي منذ فترة طويلة، ابتداءً من الاختلاف على تفاصيل الموازنة”، مبيناً أنَّ “التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة يؤدي إلى ضعف دور المجلس”.وأضاف، أنَّ “الكتب المرسلة من الحكومة واضحة بتحديد صلاحيات مجلس النواب”، مبينا أنَّ “مجلس النواب لا يقوى على إقرار قوانين قوية تدير الأزمات التي يمر بها البلد، ولا يقوى على إيصال صوت العراق ورفض ما يجري في المحيط الإقليمي والمحلي”.وأشار الى انه ” تم تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب بعقد جلسات لبحث ملف المياه مع تركيا وأيضاً لبحث ملفات إقليمية مهمة أخرى، إضافة إلى بحث سعر الصرف وتأثيره في المواطن بشكل مباشر”.وتابع، أنه “تم تأجيل جميع الملفات لما بعد انتخابات مجالس المحافظات”، لافتا  إلى أنَّ “العراق يعاني جملة من المعوقات والمشكلات، وحلّها يتطلب وجود مجلس نواب ذي إرادة وقوة”.

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