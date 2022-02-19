نائب: التيار الصدري ( 56 خط وفسفورة)

نائب: التيار الصدري ( 56 خط وفسفورة)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ثائر مخيف، السبت، أن منع سفر وزير المالية علي علاوي يجب أن يكون صادر من القضاء وليس من جهات سياسية، مبيناً أن التيار الصدري لم يكن مع خفض سعر الدولار في دورته السابقة وما يحدث اليوم تناقض كبيرة.وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “الكتلة الصدرية كانت غير داعمة لخفض سعر الدولار في بداية الأمر واستدعاء وزير المالية والاهتمام بخفض سعر الدولار في هذه الفترة يضع علامات استفهام كبيرة على التيار الصدري”.وأضاف أن “خطاب التيار الصدري في الوقت الحالي بخصوص سعر الدولار هو خطاب سياسي” موضحاً أن “وزير المالية شخص مهني وخبير مالي بغض النظر عن رفع سعر الدولار”.وأشار إلى أن “حاكم الزاملي هو من أعطى قرار استجواب علي علاوي وهو قرار تشريعي ولا يحق له أن يتخذ هكذا قرار دون اللجوء إلى البرلمان بأكمله”.وكان النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي قد أكد ,في وقت سابق , أن رفض مثول وزير المالية علي علاوي امام النائب الأول لرئيس مجلس النواب دستوري باعتبار الحكومة والوزراء مسؤولين امام مجلس النواب وليس امام الأشخاص.

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