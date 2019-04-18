نائب: الحشد الشعبي في الموصل عبارة عن مجموعة من عصابات الإجرام والسرقات

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة نينوى، حسن العلو، الخميس، إنه بعد الأزمة التي مرت بها المدينة لا يمكن للأوضاع أن تستقر بشكل طبيعي، خصوصاً أن هناك من ينظر للمدينة كأنها فريسة، مضيفاً أن هناك من يريد أن يستغل الأوضاع داخل المحافظة.

وذكر العلو في تصريحات صحفية، أن “أي مكان لا توجد فيه إدارة موحدة يكون من الصعب السيطرة فيه، خصوصاً في الملف الأمني”.

وحسب العلو “يفترض أن لا يبقى الوضع كما هو عليه اليوم، ولقد ضغطنا منذ تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق أن تكون المحافظة من الناحية الأمنية تحت قيادة واحدة وجهة واحدة”.

وواصل: “لدينا جهاز شرطة منتشر في كل المحافظة، هو الذي يتولى إدارة الأمن. لابد من تعويض النقص بأعداد عناصر هذا الجهاز، حتى نستطيع محاسبة الجهة المسؤولة، في حال حدوث خلل أمني”.

وأوضح أن “بعد تحرير المدينة كان الأهالي يكنون كل الإحترام والتقدير إلى الجيش والشرطة والحشد، ولكن بدأ ذلك يتراجع وبدأت الخلافات تظهر، وهناك جهات أصبحت تأخذ نسبة 20٪ من المقاولين والمستثمرين والتجار، كما كان يفعل تنظيم داعش عندما كان يأخذ 10٪”.

وتابع، أن “هذا يعيدنا إلى المربع الأول، وقد يكون التقصير ليس من قائد العمليات وقائد الشرطة، ولكن من الجهات العليا في بغداد لأنها لم تعالج هذا الخلل ولم تعط صلاحيات محددة، وتحدد من هو المسؤول عن مسك الملف الأمني في المحافظة”.

وحول إخراج الحشد الشعبي من المدينة، قال العلو: “لقد تكلمنا مع زملائنا في البرلمان الذين لديهم فصائل مسلحة في الحشد، وقلنا لهم نحن لسنا ضد الحشد، هؤلاء ضحوا ولهم فضل في التحرير، ولكن اليوم وضع المدينة آمن وليس هناك داع لوجودهم فيها”.