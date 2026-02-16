نائب: الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة

نائب: الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب منصور عبد الرزاق، اليوم الاثنين، الأحزاب الكردية مسؤولية تعطيل انتخاب رئاسة الوزراء وتأخير تشكيل اللجان النيابية.وقال عبد الرزاق في تصريح  صحفي، إن “الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بشأن منصب رئاسة الجمهورية أدت إلى تعطيل انتخاب رئاسة الوزراء، وشلّ عمل المؤسسة التشريعية، وعرقلة تشكيل اللجان الرقابية وإقرار القوانين الخدمية”.وأضاف أن “إصرار كل طرف على موقفه من دون تقديم تنازلات أو إبداء مرونة في المفاوضات حول مرشح رئاسة الجمهورية يؤدي إلى تصاعد الاحتقان السياسي ويهدد العملية الديمقراطية”، داعياً الأحزاب الكردية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية من أجل الخروج من الأزمة التي تسببت بفراغ دستوري .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *