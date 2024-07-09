نائب: الرقابة البرلمانية “مغيبة”

نائب: الرقابة البرلمانية “مغيبة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة الفتح النيابية النائب معين الكاظمي، الثلاثاء، ان الفصل التشريعي الجديد لابد من يكون أكثر فاعلية من خلال استكمال التصويت على القوانين. وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “امام مجلس النواب للفصل الجديد مهام كثيرة بمقدمتها استكمال التصويت للعديد من القوانين التي تم قراءتها مرتين منها على سبيل المثال لا الحصر تعديل قانون الحشد الشعبي وفانون جهاز المخابرات وغيرها من القوانين الجاهزة للتصويت”.واضاف ان ” مسألة تفعيل الاستجوابات لابد ان يسبقها حركة جدية للجان النيابية لمتابعة الوزارات الاختصاصية لكل لجنة نيابية، كذلك قيام رئيس المجلس بالإنابة بالعمل على تحريك تلك اللجان من خلال زياراتهم المتكررة وحضور اجتماعاتهم الدورية”. 

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