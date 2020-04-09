نائب: الزرفي لن يقبل بأي منصب في حكومة الكاظمي

نائب: الزرفي لن يقبل بأي منصب في حكومة الكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الخميس، أن ائتلافها سيدعم المكلف الجديد مصطفى الكاظمي وسيترك له حرية الاختيار في تشكيل كابينته الوزارية، مشيرة إلى أن عدنان الزرفي سوف لن يقبل باي منصب في الحكومة المقبلة.وقالت جودت في تصريح صحفي، إن “ ائتلاف النصر لم يرشح المكلف السابق عدنان الزرفي وانه مع أي مرشح يأتي وذلك لشعوره بان المرحلة مهمة وصعبة ولابد من تشكيل حكومة كاملة الصلاحية لعبور الازمتين الصحية والسياسية”.وأضاف أن “ ائتلاف النصر سيكون من اول الداعمين لاكمال مهمة الكاظمي”، مبينة أن “القوى السياسية التي نجحت في استبعاد الزرفي وجاءت بالكاظمي أصبحت على المحك وستضطر الى الاستمرار بدعمه لتلافي الاحراج امام الشعب العراقي”.وبشأن الانباء التي تحدثت عن شغل الزرفي منصبا رفيعا في الحكومة المقبلة، رجحت جودت أن “لا يقبل الزرفي بأي منصب في الحكومة المقبلة وسيستعد مبكرا للانتخابات المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *