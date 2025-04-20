نائب: السفير العراقي في الكويت حاصل على جنسيتها وتعيينه بالمنصب “كلك”

نائب: السفير العراقي في الكويت حاصل على جنسيتها وتعيينه بالمنصب “كلك”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، عن فتح ملف اعتماد السفير العراقي لدى دولة الكويت، منهل الصافي، مشيراً إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية شابت إجراءات تعيينه.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “اعتماد السفير تم دون الحصول على موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء”، مشدداً على أن “الإجراءات تمت بشكل مخالف للأطر الدستورية المعمول بها في العراق بالإضافة إلى امتلاكه الجنسية الكويتية”.وأضاف أن “السفير الحالي مشمول بالإحالة إلى التقاعد بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، كونه قد بلغ السن القانونية، وهو ما يثير تساؤلات عدة بشأن استمرار تكليفه بالمنصب”.وأكد أن “كتلة حقوق قد خاطبت كلاً من وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، المعنيين بالمصادقة على اعتماد السفراء، وطالبت بتوضيح الإجراءات التي تم من خلالها تعيين الصافي رغم مخالفتها للأطر القانونية والدستورية”.وأشار إلى أنه “يفترض صدور أمر وزاري بنقل منهل الصافي من ملاك الوزارة إلى السفارة العراقية في الكويت بصفة سفير، إلا أن هذا الأمر لم يُعرض على مجلس الوزراء، ولم يُعرض أيضاً على مجلس النواب”، مضيفاً أن “الكتلة وجهت استفساراً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء لبيان الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن”. يذكر ان السفير هو أقارب المليادير بعد 2011 وكيل السيستاني المدعو احمد الصافي.

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