نائب: السوداني الداعم الأول لحيتان الفساد

نائب: السوداني الداعم الأول لحيتان الفساد
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، أن، التمدد المالي لبعض السياسيين يهدد الاستقرار الأمني في العراق.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والسياسيين المحسوبين على العملية السياسية، مثل خميس الخنجر وغيره، تعكس في جوهرها دعمهم للإرهاب والمجاميع المسلحة”، مشددًا على ” ضرورة اتخاذ موقف شعبي وحكومي حازم تجاههم، وصولًا إلى إقصائهم بالكامل من المشهد السياسي”.وشدد على أن ” الحكومة العراقية مطالبة بعدم تقديم أي دعم لهذه الشخصيات، سواء من خلال منحهم استثمارات أو استثناءات، وعدم تمكينهم من مراكز النفوذ كما حدث في الفترة الحالية”، مؤكدًا أن ” هذا التمكين ساهم في توسيع نفوذهم المالي”.وأضاف أن ” التمدد المالي لهذه الشخصيات لم يقتصر على تعزيز قوتهم الاقتصادية، بل انعكس أيضًا على النسيج الاجتماعي العراقي مما أثر على الاستقرار الأمني “.وبين أن ” الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو محاولة إنعاش الإرهاب في المنطقة وإعادته إلى العراق”، داعيًا الجهات المعنية إلى ” اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار سيناريوهات عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في السابق”.

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