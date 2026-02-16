نائب: السوداني ضد الشعب العراقي وحكومته زادت من معاناة المواطنين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة أحلام رمضان، اليوم الاثنين، الإجراءات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال، ووصفتها بأنها تعسفية وتؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الحكومة لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ قرارات مؤثرة على حياة الناس. وقالت رمضان في حديث  صحفي، إن”حكومة تصريف الأعمال يفترض أن تقتصر على إدارة الملفات اليومية والضرورية فقط لكن ما نشهده اليوم هو إصدار قرارات وإجراءات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتزيد من أعبائهم”، لافتة إلى أن “هذه الممارسات تتجاوز حدود صلاحياتها الدستورية”. وأضافت أن “المواطن العراقي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة وأي إجراءات غير مدروسة من قبل حكومة مؤقتة ستفاقم الأزمة وتؤثر على الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”، مشيرة إلى أن “البرلمان سيعمل على مراقبة هذه القرارات والحد من أي تجاوزات”. ولفتت رمضان إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية بشكل جدي”، مؤكدة أن “الاستمرار في الاعتماد على حكومة تصريف الأعمال سيبقي الأوضاع في حالة من الجمود والتعقيد”.

