نائب: السوداني لا يستطيع منع وزرائه من التصريحات السياسية

نائب: السوداني لا يستطيع منع وزرائه من التصريحات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عدم استطاعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منع وزرائه من الإدلاء بالتصريحات التي تحمل آراء سياسية.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “السوداني لا يستطيع منع الوزراء في حكومته من التصريحات السياسية كونهم ينتمون إلى أحزاب وكتل سياسية يمثلونهم داخل الكابينة الوزارية، ويصرحون وفق توجهات تلك الكتل والأحزاب، مؤكدا إن بعض تلك التصريحات لا تتوالم مع نهج الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو حتى الخارجي”.وأضاف أن “السوداني لا يريد أي مشاكل وخلافات مع الكتل والأحزاب السياسية، وهذا يفسر عدم قدرته على إجراء أي تعديل وزاري رغم رغبته الشديدة بذلك.

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