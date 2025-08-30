نائب: السوداني لم ينفذ الموازنة الثلاثية ويجب محاسبته

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، سعاد المالكي، السبت، أن الموازنة الاتحادية الثلاثية غير صحيحة،مشيرة إلى أن البرلمان ارتكب خطأ بتمريرها، لافتة إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذها.وقالت المالكي في تصريح  صحفي، إن “الحكومة لم تنفذ الموازنة الثلاثية كما كان متوقعًا، حيث يتم صرف أغلب المشاريع الحكومية وفق موازنة عام 2023 فقط”.وأضافت المالكي أن “معظم الوزراء يعانون من عدم وصول التخصيصات المالية الكافية لمشاريعهم، في الوقت الذي تصرف فيه الحكومة مستحقات الوزارات بناءً على موازنة 2023”.وأوضحت أن “لجنتها قد أشارت إلى وجود مخالفات حكومية واضحة بعدم تنفيذ الموازنة الثلاثية، خاصة في ظل مخالفة الحكومة لقانون الإدارة المالية لعدم إرسال جداول تفصيلية بشأن الموازنة الاتحادية الثلاثية”.

