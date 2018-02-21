نائب: العراق البلد الوحيد الذي يقر موازناته دون تقديم حكومته الحسابات الختامية

نائب: العراق البلد الوحيد الذي يقر موازناته دون تقديم حكومته الحسابات الختامية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اكدت النائبة عن كتلة الحكمة النيابية، احلام الحسيني، اليوم الأربعاء، ان عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة، من قبل الحكومة مخالفة دستورية واستشراء للفساد.وقالت الحسيني في بيان لها اليوم، إن “العراق البلد الوحيد الذي يقر موازناته من دون تقديم حكومته للحسابات الختامية، وعدم تقديمها استشراء للفساد وهدر لمليارات الدولارات”.اضافت ان “ذلك يقود لخلق فوضى اقتصادية عاشها ويعيشها العراق على مدار السنين الماضية، واصبحت ظاهرة عدم تقديم الحسابات الختامية امر طبيعي بل وصل الامر الى ان المطالبة بتقديمها هو الظاهرة الغريبة”.واشارت الحسيني الى ان “عدم تقديم حكومة العبادي للحسابات الختامية للموازنات السابقة يعد مخالف للمادة الدستورية الثانية والستون أولاً والتي تنص على تقديم الموازنة والحسابات الختامية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب”، مشددة على ضرورة “بيان جدية الحكومة في محاربة الفساد من خلال تقديمها لحسابات الختامية”.وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي، أكدت في وقت سابق، عدم وجود الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي، فيما اشارت الى ان موازنة العام المقبل بنيت على اساس التخمين، اكدت عدم قانونية تمريرها من دون وجود هذه الحسابات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *