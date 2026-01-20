نائب: العراق لا يزال داخل الدائرة الحمراء لأزمة المياه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، أن مخرجات جلسة استضافة وزير الموارد المائية بينت خمس حقائق مهمة للرأي العام بشكل مباشر، تؤكد أن العراق لا يزال داخل الدائرة الحمراء لأزمة المياه.وقال الكروي في حديث صحفي إن “جلسة استضافة وزير الموارد المائية التي عقدت يوم أمس كشفت خمس حقائق أساسية، أولها أن العراق لم يتجاوز الأزمة المائية حتى الآن ولا يزال ضمن الدائرة الحمراء”، مبيناً أن “الواقع الثاني يتمثل بصعوبة وضع الخزين في السدود الاستراتيجية”.وأضاف أن “الحقيقة الثالثة تؤكد أن كميات المياه التي تم خزنها خلال موجات الأمطار الأخيرة ما تزال متواضعة جداً قياساً بحجم الفراغ الخزني الذي يصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب”، لافتاً إلى أن “الحقيقة الرابعة تكمن في أن الاتفاقيات الخاصة بحصص العراق المائية في الأنهار المشتركة مع دول الجوار لم يُنفذ أي منها حتى الآن”.وأشار الكروي إلى أن “الحقيقة الخامسة تؤكد أن العراق يمر بوضع مائي بالغ الصعوبة، ما يتطلب إجراءات جادة تقود إلى تغييرات شاملة وبزاوية 180 درجة في التعامل مع ملف أنظمة الري، سواء في البساتين أو الخطط الزراعية”.وشدد على “أهمية خلق وعي حقيقي بترشيد استخدام المياه، والسعي إلى بلورة مشاريع تؤمن بدائل عن مياه الأنهار، مع تسريع وتيرة تحلية مياه البحر”، مبيناً أن “الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية بات يؤمن حالياً احتياجات تتراوح بين 20 إلى 25% من المناطق العراقية، وقد ترتفع هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة في ظل الأزمة الراهنة”.

