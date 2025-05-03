نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية

نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبّر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، السبت، عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت في الطعن المقدَّم من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن إلغاء اتفاقية خور عبدالله، معتبراً أن القضية تمس “أمن وسيادة العراق” ولا تحتمل التأجيل.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “قرار تأجيل النظر في دعوتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، أثار مخاوف لدى المعترضين من إمكانية تسييس القضية لصالح الكويت”، واصفاً القرار بـ”المستغرب” نظراً لحساسية الملف وأبعاده السيادية.وأضاف الموسوي أن “على القوى الرافضة للاتفاقية استثمار فترة التأجيل في توسيع قاعدة الرفض الشعبي، من خلال التحشيد الجماهيري والإعلامي، وتفعيل الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية في الحفاظ على السيادة الوطنية.ودعا الموسوي رئاستي الجمهورية والوزراء إلى “العدول عن قرار الطعن، والعودة إلى الالتزام بالقانون رقم (42) لسنة 2013، الذي يرفض المصادقة على الاتفاقية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المتعلق باتفاقية خور عبدالله إلى منتصف شهر حزيران المقبل”.

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