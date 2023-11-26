نائب :القوى السنّية لم تقدم مرشحها لغاية الآن لرئاسة البرلمان

نائب :القوى السنّية لم تقدم مرشحها لغاية الآن لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد صلال البدري ، اليوم الأحد ، القوى السنية إلى تسمية مرشح لرئاسة بديل عن الرئيس المقال محمد الحلبوسي . وقال البدري في حديث صحفي ، إن “المكون السني لغاية الان لم يقدم مرشحا لشغل منصب رئاسة البرلمان بديلا عن المقال محمد الحلبوسي “. وأضاف أن “مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة ونأمل خلال المرحلة المقبلة اختيار رئاسة جديدة للبرلمان ومعالجة الإشكاليات السابقة التي حدثت في زمن الحلبوسي خصوصا تشريع القوانين وتفعيل الدور الرقابي”. وأوضح أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار نائب الرئيس إدارة الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد”، منوها الى أنه ” لا يوجد توافق بين القوى السياسية على اختيار رئيس لمجلس النواب”. واتهم عضو تحالف الانبار ضاري الدليمي في وقت سابق، رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بتحويل البرلمان مؤسسة للتخادم السياسي، فيما اكد ان احد الاسباب الرئيسية لنقص تشريع القوانين هو تلكؤ الحلبوسي في عقد الجلسات خلال الفترة السابقة “. 

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