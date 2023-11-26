نائب :القوى السنّية لم تقدم مرشحها لغاية الآن لرئاسة البرلمان

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مصر: احتمال تمديد الهدنة المؤقتة في غزة إلى يوم أو يومين والأردن تدعو الى تحوّل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
اليوم الأول من الهدنة ..إطلاق سراح 39 فلسطينياً مقابل 13 إسرائيليا
قطر: سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل في الساعات القادمة
قطر: هدنة إنسانية في غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد
حماس: نقترب من التوصل لإتفاق الهدنة مع إسرائيل
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الاتحاد العراقي لالعاب القوى يعلن عن إقامة بطولة الطريق (الضاحية) في الموصل
وقوع منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين
المنتخب العراقي بالمرتبة 63 وفق تصنيف الفيفا الشهري
كاساس: طريق المنتخب نحو مونديال 2026 بـ”الطويل والشائك”
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب إنهاء الأعمال الجارية في ملعب الشعب الدولي
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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تظاهرة لتدريسي السليمانية يطالبون بصرف رواتبهم مباشرة من بغداد وحكومة البارزاني ترفض
راح العراق..السوداني يطالب “بالإسراع في تنفيذ الربط السككي مع إيران”
العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق
القوات الأمريكية تقصف معسكراً للحشد الشعبي والحرس الثوري في جرف الصخر الخارجة عن السيادة العراقية
نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً
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