نائب: الكاظمي لايمتلك خيالا واسعا في إدارة البلاد

نائب: الكاظمي لايمتلك خيالا واسعا في إدارة البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خشان، ان الحكومة لم تنجح في تحركاتها واجراءاتها في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يعانيها العراق، لافتا وجود بعض التراجع من قبل كتل معينة إزاء قرار الخروج الأميركي من العراق.وقال خشان في حديث صحفي، ان “هناك هدر كبير في أموال الدولة والكاظمي لم يستطع استعادة ذلك، حيث ان التحركات والإجراءات المتخذة مازالت دون المستوى المطلوب ولم تحقق النجاح”.وأضاف ان “وجود الكاظمي في السلطة لم يحدث أي تأثير او تغيير، حيث لايمتلك خيالا واسعا في إدارة البلاد والنهوض بواقعها وانتشالها من ازماتها”.وبين ان “الحكومة الجديدة تزامن معها تراجع في بعض مواقف الكتل الرافضة للوجود الأميركي، رغم مطالبتها وتصويتها على اخراج تلك القوات”.

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