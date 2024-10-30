نائب :الكتل السياسية ترفض استجواب وزرائها الفاسدين

نائب :الكتل السياسية ترفض استجواب وزرائها الفاسدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل حميد الشبلاوي، اليوم الأربعاء، أن التدخلات السياسية تُعطّل استجواب وزراء حكومة محمد شياع السوداني في البرلمان.وقال الشبلاوي، في حديث صحفي، إن “التدخلات السياسية أثرت بشكل كبير على استجواب الوزراء في مجلس النواب، حيث قُدّمت العديد من طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان دون اتخاذ إجراءات بشأنها”.وأضاف الشبلاوي، “في وقت سابق، كانت قوات الأمن تشكل خط الدفاع الأول، والكوادر الطبية خط الدفاع الثاني خلال جائحة كورونا، أما اليوم فقد أصبح الخط الثالث هو الكتل السياسية والأحزاب التي تعرقل استجواب الوزراء داخل المجلس”.وأوضح أن “أي نائب يسعى لاستجواب وزير في الحكومة يجد الكتلة أو الجهة الداعمة لذلك الوزير تقف بوجه هذا الاستجواب وتهدد بالمقابل استجواب الوزير المدعوم من قبل النائب أو كتلته السياسية”.وأكد الشبلاوي أن “ملف استجواب الوزراء معطّل فعلياً في البرلمان بسبب ضغوط الأحزاب والكتل السياسية، ما يمنع أي مساءلة فعلية للوزراء في الحكومة الحالية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *