نائب: الكرد مستمرون في مقاطعة جلسات مجلس النواب

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن التحالف الكردستاني زانا سعيد, السبت , استمرار مقاطعة الأحزاب الكردية جلسات البرلمان المخصصة لبحث الموازنة المالية, مشيرا إلى أن الحل يكمن بأخذ تعهدات من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال سعيد في تصريح صحفي له اليوم: إن “انشغال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر المانحين في الكويت ومن ثم سفره الى ميونخ للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي حال دون عقد اجتماع الرئاسات الثلاث مع رؤساء الكتل السياسية لبحث مطالب الأكراد في الموازنة “.وأضاف أن “الحكومة والكتل السياسية غير مستعدة لتلبية مطالب الأحزاب الكردية وبالتالي فان التحالف الكردستاني مستمر في مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة الموازنة لحين تلبية مطالبه”.وتابع سعيد، أن “إيجاد حل للازمة يتطلب اجتماع الرئاسات الثلاث واخذ تعهدات من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بشان التعديلات التي ستجريها الحكومة على القانون”.