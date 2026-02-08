نائب: المحكمة الاتحادية غير مستعجلة في النظر بقرارات السوداني الاقتصادية الجائرة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قررت تحديد يوم 11 من شهر شباط/فبراير الجاري موعدا للبت في الطعن المقدم ضد قرار حكومة تصريف الأعمال الاتحادية بزيادة التعرفة الجمركية.جاء ذلك في تصريح صحفي،في غضون ذلك دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، رئاسة مجلس النواب الى ادراج قضية الضرائب والتعرفة الجمركية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة في الأسواق المحلية ضمن جدول جلسة البرلمان المقرر انعقادها غدا الاثنين.وقالت الهلالي في حديث صحفي، ان اعضاء مجلس النواب سبق أن تقدموا بطلبات لمناقشة القرارات التي صدرت من الحكومة بزيادة الرسوم والتعرفة الجمركية التي أثرت على الشارع والسوق.وأضافت أن، أعضاء البرلمان سيجددون مطالبتهم في جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة تداعيات القرارات التي صدرت من قبل الحكومة والتي تسببت في إضراب وإغلاق المجمعات والمحلات التجارية.وفي صباح اليوم تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.

