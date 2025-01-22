نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته

نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي ، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الحنث باليمين الدستوري التي تفضي إلى إقالته من منصبه.وقال الخفاجي في تصريح صحفي،إن ” رئاسة مجلس النواب خالفت جميع الأعراف بتمرير قوانين جدلية بسلة واحدة “.وأضاف ان” جميع الخيارات متاحة امام النواب المتعرضين على تمرير القوانين الجدلية الطعن امام المحكمة الاتحادية”. وأشار إلى أن “هناك اعتراضاً نيابيا واسعا على تمرير القوانين دون وجود نصاب قانوني”.ولفت الى أن ” رئاسة مجلس النواب حنثت باليمين الدستوري التي تفضي إلى إقالته من منصبه “. 

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