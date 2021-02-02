نائب :الموازنة ستمرر دون موافقة حزبي بارزاني وطالباني

نائب :الموازنة ستمرر دون موافقة حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- المح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، الى امكانية تمرير الموازنة دون موافقة اربيل عليها، مبينا ان الوفد الكردي لم يحقق اي تقدم في المفاوضات.وقال المسعودي في تصريح صحفي ان ” كردستان لن تلتزم بالتعهدات السياسية وهي متلزمة بتسليم النفط الى الشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة هناك ولن يحقق الوفد الكردي اي نتائج ايجابية”.واضاف ان “القوى الكردية انقسمت ولم تعد تتمثل بالاحزاب التقليدية حيث وصل عدد كتلة امل كردستان الى اكثر من 20 نائبا وهو رقم كاف لتمرير الموازنة بالأغلبية ووفق المصالح العليا للبلد دون الالتفاف الى مصالح ضيقة”.وأشار المسعودي الى أن “الموازنة بحاجة الى 166 صوتا لتمريرها وهذا الرقم موجود من كل القوى السياسية الوطنية ولا يمكن ان تكون اسيرة مفاوضات لم تحقق اي نتيجة حيث لم يطرح الوفد الكردي اي جديد”.

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