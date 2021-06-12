نائب: بأمر من الكاظمي تحويل أموال المحافظات والوزارات في قانون الموازنة إلى ميليشيا الحشد الشعبي

نائب: بأمر من الكاظمي تحويل أموال المحافظات والوزارات في قانون الموازنة إلى ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر برلمانية، اليوم السبت، عن قص أموال جداول قانون الموازنة العامة من بعض المحافظات والوزارات وتحويلها إلى “الحشد الشعبي”.وافادات المصادر، إن “مجلس النواب صوت على الجداول المرفقة لقانون الموازنة العامة للعام 2021، إلا إننا تفاجأنا بقص الاموال المنصوص بها في الجداول من المحافظات والوزارات وتحويلها إلى الحشد الشعبي وإيران بأمر من الكاظمي بعد اتصال هاتفي معه من علي شمخاني اليوم”.وأشارت المصادر إلى أن “هذا القص تسبب بتعطيل عمل الوزارات والتي أصبحت دون مشاريع”.وأضافت أن “الاموال تم تحويلها من مخصصات محافظة بغداد ومحافظات اخرى، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى الحشد الشعبي لعدم اطلاع البرلمان على الجداول المصوت عليها”.وبينت المصادر، أن “هناك سؤال جوهري يحتاج إلى إجابة واضحة وصريحة من قبل الحكومة ووزارة المالية عن الاموال، ولماذا ذهبت للحشد وإيران”.وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.

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