نائب بدري:تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مدعوم إطارياً

نائب بدري:تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مدعوم إطارياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الخميس، الجدل حول تحويل تلعفر إلى محافظة.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “ملف تحويل تلعفر إلى محافظة مستمر العمل به منذ أشهر طويلة، وتم جمع تواقيع أكثر من 150 نائبًا من أجل المضي بهذا الاستحقاق”.وأكد أنه “تم رفع طلب إلى لجنة الأقاليم النيابية، التي خاطبت بدورها رئيس مجلس النواب بضرورة أخذ رأي الحكومة المركزية من خلال مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك قبل المضي بالإجراءات”.وأضاف الموسوي، أن “تحويل تلعفر إلى محافظة سيجري وفق المسارات القانونية المعتمدة من قبل الحكومة وباقي الجهات المختصة، وبالتالي نحن نعمل وفق أبعاد متعددة”، مؤكدا أنه “تم اللقاء مع رئاسة مجلس النواب حول ملف تلعفر، وهناك دعم للمضي بهذه الخطوة التي ستجعل من تلعفر محافظة جديدة من ناحية الهياكل الإدارية، خاصة وأنها تتمتع بكافة مقومات التحول إلى محافظة”.يُذكر أن هناك دعوات نيابية للمضي بتحويل العديد من المدن الكبيرة إلى محافظات بهياكل إدارية جديدة ضمن مسعى لاستحداث محافظات جديدة.

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