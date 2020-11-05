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نائب كردي:الحلبوسي سيمنح بعض أراضي ديالى إلى كردستان مقابل عدم التصويت على إقالته
نائب “بدري” يطالب حكومة الكاظمي بالإستقالة
وزارة النقل:سحب العمل من شركة “دايو” المنفذة لمشروع الفاو الكبير!!
نائب كردي:آلاف الفضائيين من الموظفين والبيشمركة رواتبهم لحزبي طالباني وبارزاني
حزب العمال الكردستاني:مسعود البارزاني أداة تركية ضد الكرد
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نائب كردي:الحلبوسي سيمنح بعض أراضي ديالى إلى كردستان مقابل عدم التصويت على إقالته
وزارة النقل:سحب العمل من شركة “دايو” المنفذة لمشروع الفاو الكبير!!
نائب كردي:آلاف الفضائيين من الموظفين والبيشمركة رواتبهم لحزبي طالباني وبارزاني
بالوثيقة..سؤال برلماني لوزير النفط حول التلاعب بمليار دينار
الطاقة النيابية:معاناة الكهرباء في العراق بسبب سيطرة الأحزاب المتنفذة على قطاعها
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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