نائب: بقاء العيداني بالمنصب تكريسا للفساد والفشل

نائب: بقاء العيداني بالمنصب تكريسا للفساد والفشل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، الثلاثاء، توجه كافة قوى الاطار التنسيقي الى تغيير جميع المحافظين وترشيح شخصيات جديدة، مضيفا ان التنسيقي قرر خلال اجتماعات تشكيل المجالس المحلية تغيير محافظ البصرة اسعد العيداني.وقال الصالحي في حديث  صحفي، أن “الاطار سيمضي وفق مبدأ تجديد الدماء واستبدال جميع المحافظين”، مشيرا الى ان “المحافظة لم تشهد خلال الانتخابات التي جرت اغلبية مطلقة لكتلة معينة”. وتابع، ان “التصويت على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة يتم عبر تصويت الأغلبية من جميع الكتل السياسية”، لافتا الى ان “هنالك تفاهمات جارية للاطار التنسيقي مع تحالف تصميم بما يتلاءم مع مطالب الجماهير البصرية”. وأضاف الصالحي: ان “اغلب القوى السياسية لا تؤيد احتكار المنصب بشخصية محددة وتسعى الى التغيير الذي سيفضي باستمرار العمل والخدمات والمشاريع الجديدة”، مؤكداً الى ان “التنسيقي قرر خلال اجتماعات تشكيل المجالس المحلية تغيير محافظ البصرة اسعد العيداني”. وظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الشبهات حول المشاريع والعقود التي ابرمها محافظ البصرة اسعد العيداني بحسب سياسيين خلال الفترة السابقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *