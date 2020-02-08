نائب: تحالفي سائرون والفتح خراب العراق

نائب: تحالفي سائرون والفتح خراب العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، أن تحالفي الفتح وسائرون يتحملان المسؤولة الكاملة في حكومة محمد توفيق علاوي، مبينا ان الشعب لا يحتاج الى شعارات متكررة منذ عام 2003 ولغاية الان.وقال العقابي في تصريح صحفي، ان “تحالف سائرون والفتح هما من جلبا محمد توفيق علاوي الى رئاسة الحكومة وهما من يتحملان مسؤولية اخفاق او نجاحه”.واضاف ان “الشعارات التي جاء بها علاوي خلال الايام الماضية هي ذاتها التي كررت منذ عام 2003 ولغاية الان والشعب لا يحتاجها مطلقا”.وتابع العقابي، أنه “رغم الحديث عن عدم وجود اي تدخل سياسي في تشكيل الحكومة الى ان جميع الكتل تسعى الى تسمية موالين او مقربين منها في حكومة علاوي بشكل متساوي بين جميع الاطراف”.يذكر ان الصدر هو من جاء بحكومات الجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي بالاتفاق مع الفتح وكذلك محمد علاوي.

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