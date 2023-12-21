نائب تركماني سابق: نتائج كركوك الانتخابية لاتمثل واقعها

نائب تركماني سابق: نتائج كركوك الانتخابية لاتمثل واقعها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، أن النتائج التي حصل عليها المكون التركماني لم تكن مفاجئة.وقال ترزي في حديث صحفي، إن “هذه النتائج لا تمثل واقع كركوك السكاني، بسبب تزوير سجلات الناخبين لصالح المكون الكردي، والمجيء بالآلاف من الكرد من كردستان وحتى من إيران وتركيا وإسكانهم في كركوك طوال السنوات التي كان يسيطر فيها الكرد على كركوك”.وأضاف أن “التركمان يدفعون الضريبة وهم يقعون بين مطرقة أربيل وسندانة المركز”، مشدداً على انه “لن نقبل بسياسة الإقصاء والتهميش ويجب احترام تمثيلنا في كركوك، ولن نقبل بأن يتم التعامل معنا وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة التي فيها تزوير كبير“.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة في العراق، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، بفور الكرد بغالبية الأصوات في انتخابات مجلس محافظة كركوك.وبحسب النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك التي أعلنتها المفوضية، فقد حصل “كركوك قوتنا وارداتنا” على 139.373 صوتاً، والتحالف العربي 98.174 صوتاً، وجبهة تركمان العراق الموحد 72.281 صوتاً، والقيادة 59.430، والحزب الديمقراطي الكردستاني 46.749، والعروبة 46.065، وحراك الجيل الجديد 24.620، وكركوكنا 21.114، ومعالم كركوك 6.655، وأمير بطرس 1.493، وحركة بابليون 1.301، واسماعيل يحيى 726، وحمورابي 516، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني 377، والتحالف المدني 288، وحزب الثقة 245، وكرم رامز 235 صوتاً.

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