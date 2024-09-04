نائب تركماني سابق يطالب بتشكيل مجلس أعلى للتركمان

نائب تركماني سابق يطالب بتشكيل مجلس أعلى للتركمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، بتشكيل مجلس أعلى لتركمان العراق، لكي يكون المرجع الأول والأخير لهذا المكون.وقال ترزي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن أن يتصرف كل حزب أو نائب بما يهواه، ينبغي أن يكون مجلسا أعلى بمثابة مرجع يتمكن من اكتساب الحقوق المسلوبة في العهدين السابق والحالي”.وأضاف أن “هناك مؤامرات على المكون التركماني إقليميا ومحليا ودوليا، تهدف لإضعافه وتهميشه، والقضية التركمانية كبيرة بمعنى الكلمة، وينبغي على الجميع أن يضعوا حقوق المكون فوق كل اعتبار، ونحتاج إلى حكماء ورجالات دولة”.وعلى الرغم من كون التركمان مكون أساسي من مكونات العراق، إلا انهم يرون انفسهم مهمشين ولم يحصلوا على حقوقهم المشروعة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.وحتى بعد أن “ابتهج” التركمان وأصبح لديهم أمل في المستقبل بعد سقوط النظام السابق عام 2003، غير ان المكون لازال يشكو التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، وآخرها ما اعتبروه تهميشا حينما أعلن المكون التركماني رفضه القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرا ما حصل “تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات”، جاء ذلك على لسان قائمة “جبهة تركمان العراق الموحد”، التي قالت في بيان  يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إنها “ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميشهم بأي حال من الأحوال“.وتركمان العراق، هم جماعة عرقية، تعيش في البلاد، وينحدر أصلها من قبائل الغز من الأتراك الأوغوزويقيم التركمان بشكل أساسي في شمال العراق في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وديالى خصوصا في مدن كركوك وتلعفر وآمرلي وطوزخورماتو وكفري وألتون كوبري وداقوق ويتشاركون في علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع تركيا.

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