نائب تركماني يهدد الحكومة المقبلة ” تخصيص مناصب للتركمان وإلا الانسحاب”

نائب تركماني يهدد الحكومة المقبلة ” تخصيص مناصب للتركمان وإلا الانسحاب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد النائب غريب عسكر التركماني، الثلاثاء، بالاسنحاب من الحكومة المرتقبة اذا ما حصل المكون التركماني على بعض المناصب، في أول تعليق على انباء حسم مرشح رئاسة الوزراء.وقال التركماني، في بيان: إن “مع التطورات السريعة للخروج من الإنسداد السياسي و قُرب تسمية اسم رئيس الحكومة المقبلة، من هنا نؤكد دعمنا للحكومة المرتقبة و ايضًا نود ان نستذكركم بحقوق شعبنا التركماني بالتمثيل العادل والمنصف لمكوننا ضمن الكابينة الوزارية المقبلة”.وأضاف، “وبخلافهِ سوف نُعلنْ انسحابنا من المشاركة في الحكومة القادمة،كون التركمان مكون اساسي و اصيل من مكونات العراق وتضحياتهم يشهد لها القاصي و الداني ونحن اهلاً للعراق وللمسؤولية”. 

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