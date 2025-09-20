نائب: تركيا تكذب باطلاق المياه تجاه العراق

نائب: تركيا تكذب باطلاق المياه تجاه العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم السبت، عدم تسجيل أي زيادة في مناسيب نهري دجلة والفرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقال الجبوري في تصريح  صحفي، إن “إطلاقات المياه الواردة إلى دجلة والفرات من تركيا وسوريا لم تشهد أي ارتفاع حتى الآن، وما يُتداول بشأن وجود زيادة في الإطلاقات بضوء أخضر من أنقرة لم يتم رصده، بانتظار الأيام المقبلة أملاً بتحقق ذلك فعلياً”.وأضاف أن “محافظات الجنوب والفرات الأوسط تواجه أوضاعاً حرجة بسبب الجفاف، بعد أن قلصت تركيا إطلاقات المياه بنسبة تصل إلى 70% خلافاً للاتفاقات المبرمة مع بغداد”.وأشار الجبوري إلى أن “ملف المياه في العراق يمثل تحدياً كبيراً، ويستلزم من الحكومة تحركات جدية لطمأنة الرأي العام، واللجوء إلى جميع الأوراق المتاحة للضغط على أنقرة من أجل ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *