نائب: تشكيل لجنة نيابية لاختيار رئيس وزراء شاب غير مزدوج الجنسية

نائب: تشكيل لجنة نيابية لاختيار رئيس وزراء شاب غير مزدوج الجنسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب في البرلمان، الخميس، عن تشكيل هيئة برلمانية من 13 نائبا.وقال النائب حسن فدعم في حديث صحفي، إن “مجموعة من النواب من الكتل الشيعية يتجاوز عددهم 13 نائباً شكلوا أشبه بالهيئة العامة، التي ترى من الضروري عدم طرح الأسماء القديمة للترشيح لرئاسة الحكومة، لأنها لم تحظ بمقبولية لدى الشعب ومجلس النواب”.وأضاف فدعم، أن “هؤلاء النواب أكدوا ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد شاباً وغير مزدوج الجنسية، وأن يكون من أبناء الداخل وليس من الأسماء المطروحة سابقاً”.

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