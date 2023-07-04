نائب: تصحيح مسار البرلمان بإقالة الحلبوسي

نائب: تصحيح مسار البرلمان بإقالة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان ،الثلاثاء، ان محمد الحلبوسي يواصل التحكم بمجلس النواب واتخاذ قرارات غريبة داخل المجلس، لافتا الى ان تصحيح مسار البرلمان بحاجة الى اقالته من المنصب.وقال خشان في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتحكم بأسلوب غريب داخل المجلس ويواصل انتهاك الدستور خصوصا انه قد مرر قوانين قبل ان يتحقق النصاب تحت قبة المجلس”.وأضاف ان “هناك دعاوى قضائية قد رفعت ضد الحلبوسي امام المحاكم المختصة بعد مخالفته للقانون والدستور في بعض القوانين التي طرحت للتصويت داخل المجلس واحدها قانون الانتخابات، فضلا عن التزوير الذي مارسه بهدف اقالة أحد النواب”.وبين ان “الأيام المقبلة قد تشهد اقالة الحلبوسي من مجلس النواب، خصوصا ان هذه الشخصية ارتكبت الكثير من المخالفات”.وأشار الى انه “أصبح لزاما على الكتل السياسية حماية مجلس النواب من هكذا شخصية، حيث ان تصحيح المسار يكون من خلال التوجه نحو الإقالة”.

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