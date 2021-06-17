نائب: تعطيل البرلمان جراء “الليالي الحمراء للحلبوسي”

نائب: تعطيل البرلمان جراء “الليالي الحمراء للحلبوسي”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الخميس , ان تعطيل عمل البرلمان وعدم قدرته على تحقيق جلسات جديدة بالوقت الحالي يعود الى عدم وجود إرادة سياسية لدى رئيس البرلمان  المنشغل في لياليه الحمراء وكذلك الكتل السياسية بسبب انشغالها بترتيب وضعها الانتخابي , مبينة انه اذا ما حصل عقد جلسة فواحدة وبفقرات غير مهمة للشعب العراقي ذرا للرماد في العيون.وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” تعطيل عمل مجلس النواب يعود الى رئاسة البرلمان الغير مهتمة بالشعب وتخوف بعض القوى السياسية من ادراج فقرات استجواب الوزراء ورؤساء الهيئات الخاصة لكونها تعتقد ان عملية الاستجوابات ستنحى منحى سياسي لغرض التسقيط ولذلك لم تتوفر الإرادة السياسية لدى الكتل السياسية باستئناف عمل مجلس النواب ” .وأضافت ان ” كافة القوى السياسية منشغلة بالوقت الحالي الى ترتيب أوضاعها والتحضير للانتخابات المقبلة لكونها تعتقد بانها اصعب انتخابات ستواجهها , من حيث القانون الانتخابي الجديد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *