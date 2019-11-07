نائب: تغيير النظام الى رئاسي خطوة ايجابية

نائب: تغيير النظام الى رئاسي خطوة ايجابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة صادقون سعد الخزعلي، الخميس، ان تغيير نظام الحكم الى رئاسي او شبه رئاسي سيواجه بإيجابية من قبل الشعب، لافتا الى ان معظم المتظاهرين يطالبون بتلبية حقوقهم المشروعة المسلوبة بسبب المحاصصة والفساد.وقال الخزعلي في تصريح متلفز ، ان “التظاهرات السلمية ولدت إثر التراكمات السياسية منذ 16 عاما”.واضاف ان “الشيخ قيس الخزعلي أول من دعا الى النظام الرئاسي وشبه الرئاسي وفي حال  التغيير الى النظام المذكور فسيكون هناك إيجابية للشعب”.وبين ان “معظم المتظاهرين يطالبون بتلبية حقوقهم المشروعة المسلوبة بسبب المحاصصة والفساد”، موضحا ان “مجالس المحافظات والمحافظين سبب الفساد في البلاد”. 

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