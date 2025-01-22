نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة يؤكد على الفشل والفساد السياسي

نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة يؤكد على الفشل والفساد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر السلامي ،الأربعاء، أن “تمرير القوانين يجب أن يعتمد على السياقات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا أن توافق الزعامات السياسية قاد إلى استحداث بدعة تمرير القوانين بسلة واحدة، وهي أسلوب بعيد كل البعد عن الديمقراطية”.وأضاف، أن “الإصرار على هذا النهج يُظهر فشلاً واضحاً لا يمكن إصلاحه إلا بحل مجلس النواب والاعتماد على وعي الشعب في اختيار الأفضل خلال الانتخابات القادمة”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسة الدخيلة على أصول التشريع تخدم أجندات الزعامات السياسية لتحقيق مصالح ضيقة تزيد من انقسام المجتمع وتهدد الأمن والاستقرار في البلاد”.وأوضح السلامي، أن “ما حصل يوم أمس من تمرير قانون العفو العام وبعض القوانين الأخرى بأسلوب التحايل يثير مخاوف جدية بشأن ارتدادات هذه القرارات على المجتمع”، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المسار الديمقراطي.

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