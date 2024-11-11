نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة أمر مرفوض

نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة أمر مرفوض
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب العراقي محما خليل، الاثنين، ان بعض الأطراف السياسية تصر على تمرير قانوني الأحوال والعفو بصفقة ودفعة واحدة.وقال خليل في حديث صحفي، ان” قانوني الأحوال الشخصية والعفو من القوانين الجدلية داخل مجلس النواب”، لافتا إلى أن “هناك جهود سياسية وبرلمانية لتمرير القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي”.وأضاف ان “بعض القوى السياسية تصر على تمرير القوانين الجدلية بسلة واحدة”، مشيرا إلى أن “ربط القوانين الخلافية بسلة واحدة امر مرفوض”.واكد ان” قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي من القوانين المتفق عليه سياسيا ولا توجد اي خلافات حوله”.

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