نائب: جبهة النجيفي ” كلاوات”

نائب: جبهة النجيفي ” كلاوات”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عتبرت النائب عن حزب تقدم وحدة الجميلي , الثلاثاء , ان الكتلة التي اعلنها أسامة النجيفي بانها كتلة انتخابية وليس لها مشروع حقيقي مستقبلي , مبينة ان الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة .وقالت الجميلي في تصريح صحفي، أن” كتلة الحلبوسي لن تدعي بانها ممثلة للسنة لكنها قدمت الكثير للمكون ومازالت تعمل لتحقيق النجاحات وان سبب نجاحها امتلاكها الى رؤية و مشروع ذلل بعض مشاكل المكون “.واشارت ان “الكتلة التي اعلنها النجيفي هي مشروع انتخابي مشابه لمشروع القرار الذي انفك عقده بعد الانتخابات الماضية ” , مؤكدة ان ” الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة” .

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