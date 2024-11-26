نائب: جمعنا تواقيع نيابية لطرد القوات الأمريكية من العراق

نائب: جمعنا تواقيع نيابية لطرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي اليوم الاثنين، عن جمع نحو 200 توقيعا في مجلس النواب للمطالبة باخراج القوات الامريكية من العراق .وقالت الهلالي في تصريح صحفي، ان ” مجلس النواب جمع 200 توقيعا من أعضاء مجلس النواب يطالبون برحيل القوات الامريكية من العراق وان المجلس ارسل نسخة من تواقيع مجلس النواب الى الحكومة المركزية الا انها لم تتخذ اي اجراء في هذا الملف “.واضافت الهلالي ان” مجلس النواب طالب الحكومة المركزية باتخاذ قرار يلزم الادارة الامريكية بسحب قواتها من العراق والدعوة لعقد جلسة طارئة للتصويت على قرار اخلاء جميع القواعد العسكرية الامريكية بعد جهوزية القوات الامنية وعدم حاجتها لوجود قوات قتالية اجنبية داخل قواعدها في العراق “.وتابعت، ان” هنالك اجماع داخل قبة البرلمان على اتخاذ قرار يلزم الادارة الامريكية بسحب قواتها من العراق”،مؤكدة ان” مجلس النواب سلم وثيقة موقعه من نحو 200 نائبا يطالبون برحيل القوات الامريكية من العراق”. 

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