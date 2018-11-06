نائب: جمع تواقيع لإقالة بعض وزراء عبد المهدي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، وجود حملة لجمع تواقيع نيابية لطرح فقرة التصويت على اقالة بعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي في مجلس النواب.وقال العقابي في حديث صحفي له اليوم: ان”هناك حملة جمع تواقيع نيابية لطرح فقرة التصويت على اقالة بعض الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي على جدول اعمال جلسات مجلس النواب”.واضاف، ان”هؤلاء الوزراء غير متوفرة فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالنزاهة والمساءلة والعدالة”، مشيرا الى ان”طرح الفقرة في جلسات المجلس يحتاج الى جمع 50 توقيعا نيابيا، وعندما تتوفر يتم طرحها”.يشار الى ان مجلس النواب منح الثقة الى 14 وزيرا في حكومة عادل عبدالمهدي، وتم تأجيل التصويت على 8 اخرين الى جلسة يوم غد الثلاثاء.واعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في وقت سابق من اليوم، خلو جدول اعمال جلسة الغد من أي فقرة لتقديم المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية.