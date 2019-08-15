نائب: حراك نيابي لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

نائب: حراك نيابي لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعلي، الخميس، ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد القراءة الثانية لإلغاء مكاتب المفتش العموميين.وقال الخزعلي في حديث صحفي، “من أولويات الفصل التشريعي المقبل الغاء مكاتب المفتشين العموميين”، معتبرا أن “الامر الديواني رقم ٤٧ الخاص بتدوير المفتشين مخالف للسلطة التشريعية”.وأضاف، أن “مجلس النواب سيقيم في فصله التشريعي الجديد جميع الوزارات ومدى تطبيقها للبرنامج الحكومي”.وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية. 

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